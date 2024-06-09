У неділю, 9 червня, росіяни вдарили по району приватної житлової забудови у Харкові.

Від ворожого удару були пошкоджені кілька будинків. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає Gazeta.ua.

“Приліт” по району приватної житлової забудови Харкова. Пошкоджені кілька будинків. Щодо можливих жертв та постраждалих інформація уточнюється”, – сказав Терехов.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою.

“Виникла пожежа, інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється”, – сказав начальник ОВА.