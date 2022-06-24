Сума у кілька разів більша: у Чорткові підрахували попередні збитки, завдані внаслідок ракетного удару

Багатоквартирні будинки, навчальні заклади та каналізаційні мережі – що ще пошкодили російські ракети та скільки вартуватиме їх відновлення?

Штаб з ліквідації наслідків НС, який діє при Чортківській міській раді, підрахував попередні збитки, яких зазнали чортків’яни, підприємці та юридичні особи внаслідок ракетних ударів нашого міста, що сталися у суботу, 11 червня.

Отож, пошкоджень зазнали:

38 багатоквартирних будинків (враховуючи чотири тих, що знаходилися найближче до епіцентру вибуху);

403 квартири;

3 заклади освіти (Дошкільний навчальний заклад №7, Чортківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, спортзал спортивної школи);

25 об’єктів бізнесу.

Постраждали також мережі водопостачання, водовідведення, станція підкачки, насосна станція; 5 опор та ліхтарів вуличного освітлення, система відеоспостереження.

Окрім того, повної чи часткової заміни та ремонту потребують:

704 металопластикових вікна;

53 дерев’яних вікна;

118 металопластикових дверей;

11 балконних конструкцій;

25 міжкімнатних дверей;

72 вхідних дверей;

13 лоджій;

покрівлі на 6 будівлях.

Для розрахунку завданих збитків, комісія взяла за основу середню ціну метра квадратного металопластикових вікон та дверей – 2 330 грн ,6 тис грн –міжкімнатних дверей та 11,6 тис грн – вхідні двері.

Читайте також: “Велика сила Божа”: у Чорткові дивом вціліла капличка, яка опинилася майже в епіцентрі ракетного удару. ФОТО

Загалом, за ПОПЕРЕДНІМИ ПІДРАХУНКАМИ, ОРІЄНТОВНА СУМА ЗБИТКІВ – 7 млн 900 тис гривень.

2 млн 950 тис грн – вартість металопластикових пошкоджених вікон

58 тис грн – дерев’яні вікна;

908 тис грн – металопластикові двері;

138 тис грн – міжкімнатні двері;

840 тис грн – вхідні двері;

307 тис грн – відновлення пошкоджень у школах та садочку;

165 тис грн – відновлення каналізаційних мереж, електромереж та системи відеонагляду;

2,5 млн грн – вартість будівельних матеріалів для відновлення об’єктів бізнесу.

Окремо слід виділити чотири багатоквартирні будинки, котрі розташовані найближче до епіцентру вибухів та зазнали найбільших руйнувань. Там протягом декількох днів працювала експертна комісія, що оцінювала стан будівель та можливість їх подальшої експлуатації.

За попередніми оцінками експертів, 70% першого будинку зазнали значних пошкоджень. Там потрібно провести капітальний ремонт покрівлі, демонтувати частину поверхів та встановити бандажні з тяжами кріплень торцевої південної самонесучої стіни до повздовжніх несучих. Ну і звісно, повністю замінити двері та вікна.

Три інші будинки також зазнали пошкоджень на 38%, 24% та 19% відповідно до розташування. У другому будинку також необхідний буде капітальний ремонт даху, для решти – поточний.

Зараз напрацьовується проектно-кошторисна документація щодо відновлення постраждалих будинків, де будуть прописані попередня вартість робіт та матеріалів.

До слова, сума збитків точно в декілька разів більша, бо окрім квартир, мешканці чотирьох будинків втратили меблі, побутову техніку та автомобілі.

Читайте також: Ракетні обстріли завдали збитків підприємцям Чорткова майже на два мільйони гривень