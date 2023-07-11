Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного проросійського агітатора з Тернопільщини, який поширював серед односельців наративи російської пропаганди про «братовбивчу війну на сході України».

Колаборантом виявився 36-річний староста релігійної громади УПЦ (МП) у одному із сіл Тернопільського району. Про це повідомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Слідчими СБУ встановлено, що після повномасштабного вторгнення військ рф прихожани місцевого храму провели збори парафіян, на яких більшістю голосів ухвалили рішення про зміну своєї конфесійної приналежності та перехід громади до Православної церкви України.

Водночас чинний на той час староста, не визнаючи рішення громади, під час організаційних зборів публічно проводив агітаційну діяльність, якою намагався виправдати дії російської влади та заперечити факт збройної агресії.

На підставі зібраних СБУ доказів Тернопільський міськрайонний суд визнав пропагандиста винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади у органах державної влади і місцевого самоврядування на строк 10 років.

Розслідування протиправної діяльності колаборанта здійснювали співробітники Управління СБ України в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Вирок суду набере законної сили після закінчення строків на його апеляційне оскарження.