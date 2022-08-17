Зміна погоди на Тернопільщині спостерігається і незвичними природними явищами. Так, мешканці одного із сіл області стали свідками смерчу.

Про це люди пишуть у соцмережі «Фейсбук», передають Тернополяни.

Сталось це вчора над вечором у селі Мар’янівка, що неподалік Тернополя. Так, люди розповідають, що смерч пронісся поряд з їхніми будинками. Та, на щастя, не завдав ніякої шкоди.

До слова, востаннє селяни бачили тут таке природне явище ще два роки тому – у 2020-му році, але тоді «легким переляком» не обійшлося – смерч наробив людям неабиякої біди.