Більшість іноземних студентів не приїде цьогоріч на навчання до тернопільських вишів. Відтак деякі студентські гуртожитки облаштують для тимчасового перебування переселенців.

Внутрішньо переміщені особи проживатимуть у гуртожитках Західноукраїнського і медичного університетів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Частина студентів цих вишів — іноземці, більшість з них не приїде цьогоріч на навчання до тернопільських вишів.

“На раді оборони ми також погоджували проживання внутрішньо переміщених осіб, які будуть проживати у гуртожитках Західноукраїнського університету і медичного університету. Більшість іноземних студентів зараз не мають можливості перебувати тут на навчанні, кімнати звільнилися. Там будуть жити наші внутрішньо переміщені особи”, – зазначив Володимир Труш.

Додамо, наразі на Тернопільщині проживає 83 тис. переселенців. Область очікує внутрішньо переміщених осіб з Донеччини.