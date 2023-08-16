Нещасний випадок стався на ставку поблизу села Устя Зелене.

Підліток відпочивав разом з друзями. Вирішили стрибати у воду з дамби. Стрибнув і 17-річний житель села Лука, однак самостійно випливти не зміг. Друзі не залишили в біді – кинулися вслід, витягнули на берег, викликали швидку допомогу. Реанімаційні заходи, на жаль, результату не дали – лікарі лише констатували смерть підлітка.

Поліцейські вкотре застерігають від необдуманих вчинків під час відпочинку на водоймах. Насамперед, заходити у воду потрібно тільки у тверезому стані. Купатися варто лише у знайомих місцях. Табу на різного роду екстремальні вчинки під час купання, наприклад, стрибки з вишок, мостів, пірнання у невідомих місцях тощо. Не нехтуйте правилами поведінки на воді. Бо найменша помилка може вартувати життя.

За офіційними даними, з початку року на водоймах загинуло 23 людей, з них двоє – неповнолітні.