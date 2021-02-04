Під час вчорашнього пленарного засідання депутати обласної ради прийняли стратегічне рішення, яке стосується відновлення роботи Тернопільського аеропорту.

Про це повідомив перший заступник голови облради Володимир Болєщук.

“Це крок до розвитку економіки нашого краю та залучення інвесторів. Це стратегічний напрямок як для Тернополя, так і всієї Тернопільської області. Ми виступаємо за господарський підхід до будь-якого питання”, – зазначив він.

Також у ході сесії розглянули та обговорили питання діяльності комунальних установ та підприємств, власником яких є обласна рада.

“Зараз ми починаємо активно працювати над програмою соціально-економічного розвитку нашого краю, аналізом діяльності комунальних установ, підприємств та переліком доріг та об‘єктів, які будуть ремонтуватись та будуватись у 2021-му році”, – додав народний обранець.