У Тернополі внаслідок вибуху постраждали батько і син: наразі вони перебувають у львівській лікарні зі страшними опіками. Аби подолати біду, потрібна фінансова допомога небайдужих і навіть допомога перекладачів.

Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомив письменник і блогер Остап Українець, передає 0352.ua.

“Дуже потрібні перекладачі. Я вже писав про Дмитра Мудрого, мого друга, котрий із батьком зараз лежить в опіковому. Опіки дуже серйозні, сім’я планує лікування за кордоном, бо деяких операцій у нас не роблять.

Наразі потрібно перекласти історію хвороби іноземними мовами для звертання в закордонні клініки. Англійську версію я зроблю, але потрібні люди, які можуть за щире дякую перекласти відповідний текст італійською, французькою, німецькою та іспанською.

Переклад з української на іноземну, текст складний, а робота за спасибі, але якщо ви маєте трохи вільного часу і не проти витратити його на допомогу Дмитрові з батьком – очевидно, ви чудова людина. Якщо хочете зголоситися – пишіть мені в приват, я сьогодні впродовж дня зорієнтую”,- написав Остап Українець.

Нагадуємо, що 11 березня у Тернополі на вулиці Самчука, у приватному будинку стався вибух. Під час інциденту постраждали батько та син, які проживали у будівлі.

Постраждалих тернополян доправили в опікове відділення комунальної міської лікарні№8 у масті Львові. Небайдужих також просять допомогти фінансово.

Рахунки: 4149 4393 1667 9731 Олена Мудра (мама Діми)

5168 7554 5985 3376 Мудрий Павло Олегович (старший син Олега і брат Діми).

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