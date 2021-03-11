В Тернополі стався вибух у житловому будинку. Постраждалі – у важкому стані. ФОТО

Вибух у приватному будинку на вул. Самчука в Тернополі стався сьогодні. Внаслідок нещастя двоє чоловіків зазнали значних опіків. Їх госпіталізували у важкому стані.

Як повідомила речниця ДСНС області Ірина Крупа, повідомлення про пожежу та вибух рятувальники отримали близько дванадцятої години. Бійці прибули до місця події за 6 хвилин. У кухні будівлі горіли побутові речі. За десять хвилин рятувальники погасили вогонь.

«На місці події працювала оперативна група УДСНС України у Тернопільській області на чолі із заступником начальника Управління Юрієм Берестецьким, залучено 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу. Вони виявили, що горять речі домашнього вжитку на площі 5 м. кв. Пожежу ліквідували о 12.09. Внаслідок пожежі термічні опіки отримали двоє чоловік, господар будинку та його син. Потерпілі госпіталізовані до медичних закладів».

Причини займання наразі невідомі. На місці працює слідчо-оперативна група.