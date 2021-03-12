В сина Дмитра 50% опіків тіла, його батько обгорів на 80-90%. Чоловіків пробують вивести з шокового стану і вирішують питання про перевезення до Львова, бо травми вкрай складні.

Потрібен ще один реанімобіль для транспортування одного з постраждалих до Львова. В помешканні, окрім батька з сином, були ще молодші дітки – 2 та 6 рочків. Вони, за попередніми даними, не постраждали. Старший брат та батько отримали такі серйозні травми, бо рятували молодших, пише “20 хвилин”.

У реанімації лікарні швидкої допомоги рятують батька і сина, які постраждали внаслідок вибуху і пожежі у приватному будинку на вул. Самчука у Тернополі, які трапились сьогодні, 11 березня, близько опівдня. Сталась біда…

Мій син Діма і його батько Олег у реанімації у опіковому відділенні, – мати Дмитра пані Олена просить про допомогу. — Потрібні 10 донорів, група не має значення. Зголосіться, будь ласка! Підтримайте ще нас молитвою…

Дмитрові Мудрому 24 роки. Молодому чоловік щойно повернувся зі Львова — там останнім часом працював та намагався запустити власний бізнес. Коли повернувся до Тернополя — пішов до батька. Там і стався вибух, а за ним і пожежа.

У Дмитра опік 50% тіла (батьки Дмитра розлучені. Але у тому шлюбі народились троє дітей. Ще двоє є у батька від другого шлюбу – прим. авт.) 54-річний Олег, батько Дмитра, постраждав найбільше – у нього 80-90% опіків тіла.

Вони обоє в реанімації, їх зараз пробують вивести з шокового стану, до тіла поприлипав одяг, словом… – пані Олені важко говорити через сльози, щоо душать жінку. — Вони зараз під кисневими масками.

Постає питання, де їх надалі лікуватимуть, бо стан вкрай тяжкий. Можливо, перевозитимуть до Львова. Вони дуже сильно обгоріли.

Деталей, що сталось у будинку, родичі не знають. Пані Олена каже, їй тільки відомо, про вибух. У будинку в той момент ще були двоє молодших діток Олега – 2 і 6 рочків. Малюки ніби не постраждали. Їхня мама в той час пішла у справах. Батько і син до приїзду швидкої обливали один одного холодною водою.

Медики сказали, що діяли чоловіки правильно. Чоловіки, каже пані Олена, обгоріли настільки не тому, що намагались загасити пожежу, а тому що рятували молодших та намагались винести їх надвір.

Нагадаємо, 11 березня в 11 год. 52 хв. до рятувальників надійшло повідомлення про вибух та пожежу в приватному будинку на вул. Самчука у Тернополі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

До місця події рятувальники прибули в 11 год. 58 хв. та виявили, що горять речі домашнього вжитку на площі 5м.кв в приміщенні кухні. Пожежу ліквідували за 10 хвилин, о 12.09. Внаслідок пожежі термічні опіки отримали двоє: чоловік, господар будинку та його син.

Потерпілі госпіталізовані до медичних закладів. Чому стались вибух і пожежа, з’ясує слідство. Коли матеріал вже був на сайті, стало відомо, що потрібен ще один реанімобіль для транспортування одного з постраждалих до Львова. Тому прохання також долучитись матеріально. Номер картки – у довідці.

Довідка

Куди йти здавати кров? Тернопільський обласний центр служби крові, м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8. Тел. 25-26-14. (Для Олега і Дмитра Мудрих) Картка ПриватБанку матері Дмитра: 4149 4393 1667 9731, (Олена Мудра). Контактний телефон Олени: 067-945-22-55.

Джерело: “20 хвилин”