Стоматолога, на прийомі у якого померла дитина, не відсторонили від роботи

В Тернопільській обласній дитячій лікарні розповіли подробиці про смерть хлопчика після лікування зубів.

Коментувати на камеру в обласній лікарні відмовилися, але по телефону медична директорка лікувального закладу Алла Філюк Суспільному повідомила, що тіло дитини забрали на судово-медичну експертизу.

“Мама звернулася до нашого лікаря. У хлопчика зуби були уражені карієсом. Вказівок, з якого віку можна проводити процедури з чистки зубів, ніде немає. Мама надала усі необхідні документи. Аналізи всі були мамою хлопчика привезені від сімейного лікаря. Також вони привезли аналізи з ехо серця із Бучацької лікарні, де було написано, що жодних патологій там немає. Лікар робив санацію цих зубів, проводив комплекс лікувальних і профілактичних процедур для оздоровлення ротової порожнини. Цей лікар працює у нас 8 років, людина з досвідом, до якого всі хочуть потрапити на прийом”.

Називати ім’я та прізвище стоматолога, який лікував хлопчика, кореспондентам Суспільного у медичному закладі відмовилися, але повідомили, що він і далі працює.

“У нас не було вказівок відсторонити його від роботи”, — сказала Алла Філюк.

Нагадаємо, 13 листопада після лікування зубів хлопчику стало погано і через деякий час він помер. Дитині був рік і десять місяців.