У Тернополі знову намагалися осквернити пам’ятник Степану Бандері. Цього разу у нього поцілили яйцем.

Про неподобство на своїй сторінці у Фейсбуці написав Богдан Бутковський.

“Історія з вандалами набула нового продовження. Цього разу памятник осквернили яйцем! Очевидно, що це ворожі провокації і гастролери з Житомира були лише знаряддям в руках кремлівських ляльководів! Нагадую, що наближається 1 січня, день, коли народився провідник української нації! Тернополяни щорічно 1 січня вшановують Степана Андрійовича смолоскипною ходою. В 2022 ми маємо зробити цей захід особливим, бо ворог боїться Бандеру, він воює не з памятниками а з волелюбним духом України символом якого став Бандера!”, – ідеться у дописі.

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“Навіть не розуміють, убогі, що виявляють свою слабкість – Степана Бандери немає вже 62 роки, а вони досі трясуться від одного спомину про нього. Воювати проти пам’ятника – оце й все, на що вони здатні”, – прокоментувала Зоя Кіцак.

“Мій Тато завжди сміється з такого. Каже: Степан Андрійович давно помер, а бояться його і досі”, – додає Володимир Вознюк.

Нагадаємо, днями пам’ятник облили червоною фарбою. Згодом поліція затримала вандалів – ними виявилися двоє молодиків із Житомира.