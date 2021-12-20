Зловмисникам інкримінують частину 3 статті 297 (наруга, вчинена групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 14 грудня об 12.11 невідомі особи пошкодили пам’ятник Степану Бандері, що по вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі. Монумент було облито червоною фарбою.

У ході оперативних заходів співробітники Тернопільського районного управління поліції встановили, що до злочину причетні двоє 21-річних жителів Житомира. Причин свого вчинку молодики не пояснюють.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. За скоєне їм загрожує обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська окружна прокуратура.