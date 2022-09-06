17-річна співачка з Тернопільщини Марія Гнатів виступила у популярному польському телепроєкті “Я маю талант”. Дівчина виконала відому пісню “Стефанія” гурту Kalush Orchestra.

Дівчина приїхала до Польщі після початку повномасштабного вторгнення та стала однією з учасниць польського телешоу “Я маю талант”. Марія справила неймовірне враження на членів журі – усі відповіли “Так”. Проте, після шоу у соціальних мережах з’явилося багато критики у сторону дівчини, пише 0352.ua.

Як відреагувало журі на виступ українки?

“Я не можу розмовляти українською, але я все зрозумів, так ви передали ті емоції”, – прокоментував член журі Ян Клімент.

“Ваш спів розбив моє серце, ваш голос настільки сильний, що він може зробити багато. Якщо ми можемо зробити так, щоб ваш дзвінок почула вся Польща і весь світ, ми просто служимо вам”, — сказала польська співачка Аґнєшка Чилінська.

За свій виступ дівчина отримала три “так” від суддів та пройшла в наступний етап шоу.

Захоплення не поділяють інтернет-користувачі, які висловили своє обурення в коментарях на сторінці програми у Facebook. Глядачі вважають, що оцінка суддів була завищена через ситуацію в Україні, а сам виступ не був приголомшливим.

“Думаю, ця програма перестане мені подобатися”, “Якби вона була полькою, її б повернули до школи, щоб вона навчилася “деренчати” на ній…”, “І слова Агнешки: “Ми тут, щоб служити вам”… Змістовно і дуже…”, “Можна було зробити два видання — польське й українське…”, “Припиніть цю патологічну розкрутку України і припиніть нагло брехати, що вони біженці. Якби вони були біженцями, то мали б статус біженця”, — пишуть у коментарях.

Реакція станції була негайною та твердою.

“Просимо до стриманості. Образливі коментарі будуть видалені”, — написали у коментарі представники TVN.