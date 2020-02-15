Масштабні ремонтні та будівельні роботи на водопровідних мережах міста та об’єктах комунального підприємства «Тернопільводоканал» планують провести у 2020-му році.

Саме цього року розпочнеться найактивніша фаза реалізації проекту «Розвиток міської інфрастурктури-2», у якому бере участь місцевий водоканал.

– Наше підприємство бере участь у проекті «Розвиток міської інфрастурктури-2», який реалізується разом зі Світовим банком, – розповів Володимир Водовіз, начальник планово-економічного відділу КП «Тернопільводоканал». – У попередні роки тривали підготовчі роботи, проводились тендера, виготовлялась проектна документація. Цього року буде найактивніша фаза реалізації проекту. Почнемо будівельні роботи на декількох майданчиках, зокрема, йдеться про будівництво станції знезалізнення води, реконструкцію каналізаційних очисних споруд з будівництвом центру зневоднення мулу, реконструкцію каналізаційних насосних станцій, заміну і оптимізацію мереж водопостачання та водовідведення. Для цього ми використовуємо кредитні кошти, надані Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Щоб мати можливість їх використати ми повинні вчасно оплачувати відсотки та повертати тіло кредиту. Відсотки дуже незначні, порівняно з відсотками, які надають українські банки взагалі мізерні. В різні періоди вони коливаються від 0,5% до 3%. Українські банки надають кредити під 30%, порівняно з ними, досить вигідно ці кредити використовувати. Отримані кошти дають можливість вперше за 30-40 років суттєво оновити основні фонди підприємства, що вплине на покращення якості води, і якість надання наших послуг.

Договори про використання коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту «Розвиток міської інфрастурктури-2» «Тернопільводоканал» підписав у 2014 році. Сума кредиту становить 36,7 мільйонів доларів США. Погасити його мають упродовж 18 років.

Ольга Трач