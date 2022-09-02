На Тернопільщині у 314 школах із 699 розпочали очне навчання.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Більшість навчальних закладів працюватимуть у змішаному форматі.

Школи області вже провели свято першого дзвоника. Очне навчання дозволили лише у тих навчальних закладах, де облаштували якісні укриття.

«53 громади області, а також 12 обласних закладів звернулися до ради оборони щодо погодження навчання в режимі офлайн, а також змішаної форми і форми онлайн-навчання. Всі заклади погоджені. В області працювала комісія, у складі працівників ДСНС, департаменту освіти, Нацполіції, які перевіряли всі цивільні споруди, куди переходитимуть діти під час повітряної загрози. Майже всі заклади, ті, що подалися, готові. У пріоритеті нас всіх, зокрема військової адміністрації, є безпека дітей. Тому подекуди по школах ми були навіть прискіпливі до установ цивільного захисту. Ті діти, що будуть навчатися в режимі офлайн, повинні бути в безпеці», – зазначив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Додамо, у змішаній формі навчання запрацювали також вищі навчальні заклади на Тернопільщині.