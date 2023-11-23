Стало відомо, скільки чоловіків загинули, намагаючись втекти з України

На Закарпатті помер чоловік, якого напередодні під час патрулювання кордону виявив прикордонний наряд відділення «Богдан» Мукачівського прикордонного загону.

Про це повідомляють у МВС.

Знайдений чоловік виявився 46-річним громадянином України, жителем Дніпропетровщини. Він більше трьох діб блукав у високогір’ї на Рахівщині без відповідного спорядження, одягу та запасів їжі і води.

У лікарні, куди доставили чоловіка одразу після виявлення, у нього діагностували переохолодження 2-3 ступеня та ниркову недостатність. На жаль, життя дніпропетровця врятувати не вдалось.

Смерть чоловіка доповнила сумну статистику загиблих під час спроби незаконного перетинання кордону.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України загинули 24 чоловіки – 19 потонули у річці Тиса, ще 5 загинули під час спроби перетинання гірської ділянки кордону.

Державна прикордонна служба вкотре закликає подорожніх утриматися від походів у гори й спроб перепливання річкою Тиса та не порушувати державний кордон.

Наразі на Закарпатті спостерігаються складні погодні умови, спричинені проливними дощами, зниженням температури повітря та густим туманом.