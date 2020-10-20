Порівняно з вихідними, на Тернопільщині знову почала зростати кількість хворих на коронавірус. Минулої доби в області діагностували 236 випадків зараження COVID-19. Якщо негативна тенденція збережеться, у регіоні можуть повернутися до суворого карантину.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні розглядають варіант повернення до карантину, який діяв навесні. У разі зростання кількості нових випадків за добу до дев’яти тисяч, запроваджуватимуть нові карантинні обмеження.

Тенденції в епідемічній ситуації на Тернопільщині негативні, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Погіршує ситуацію зростання захворюваності на грип і ГРВІ. «Ми були готові до того, що сезонний грип і ГРВІ ускладнить і без того непросту епідемічну ситуацію. Щодня реєструємо нові первинні випадки зараження COVID-19. На жаль, маємо новий спалах у Петриківському будинку-інтернаті. Також додалися хворі серед учнів навчальних закладів, в інших організованих колективах. Важливо вберегти від зараження людей з груп ризику – це особи більше 65 років, з цукровим діабетом, іншими хронічними захворюваннями. Важливо також не допустити перевантаження медичних закладів, щоб хворі могли вчасно отримати допомогу».

Додамо, учора найбільше нових випадків зараження виявили у Чортківському, Кременецькому, Збаразькому, Монастириському районах. А загальне число лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в області збільшилося до 17734.