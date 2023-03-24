Шкільний автопарк Тернопільської області налічує 197 транспортних засобів. Незабаром він має поповнитися ще 14 автобусами для перевезення учнів. Для наших громад вони мають надійди від міжнародних партнерів.

Про це повідомили у Тернопільській обласній державній адміністрації.

– Незабаром Тернопільщина отримає чотири автобуси від міжнародних партнерів для громад області, – зазначають у ТОВА. – Також очікуємо 10 автобусів від європейських донорів. Їх отримають Кременецька, Залозецька, Скориківська, Теребовлянська, Бережанська, Борсуківська, Заліщицька, Монастириська, Лановецька, Трибухівська громади.

З початком повномасштабного вторгнення, на потреби оборони країни та евакуацію людей, Тернопільщина виділила 43 транспортні засоби. Більшість із них вже непридатні для використання. Шкільний автопарк потребує оновлення. У середині березня громади, які першими віддали свої автобуси для евакуації мирного населення із зони бойових дій, отримали нові фінляндські автобуси. Це Шумська, Великодедеркальська та Саранчуківська громади. А незабаром автобуси надійдуть і для вищевказаних громад.