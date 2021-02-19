З 24 лютого Тернопільщина перебуватиме у «жовтій» карантинній зоні.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Нове зонування запровадив Уряд.

В Україні діятиме чотири рівні епідемічної небезпеки: зелений, жовтий, помаранчевий і червоний. Кожен з рівнів має різні карантинні вимоги. При зонуванні до уваги беруться шість показників. Епідемічна ситуація на Тернопільщині відповідає жовтому рівню.

«Ми вже працювали за карантинним зонування. Тепер ситуація змушує знову повернутися до нього. Що стосується лікувальних закладів, то під час адаптивного карантину у них припиняється планова госпіталізація, окрім госпіталізації дітей, вагітних та породіль. Дозволяється надання екстреної медичної допомоги, робота спеціалізованих відділів третинної медичної допомоги й, звичайно, хворим на COVID-19. Також надається медична допомога, якщо є загроза життю пацієнта, – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, у жовтій зоні закладам харчування та розважальним закладам дозволять працювати на годину довше, ніж тепер – тобто до 24 години.

Рівень епіднебезпеки визначає державна комісія з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру. Регіональні комісії можуть лише посилювати критерії для забезпечення карантинних заходів.