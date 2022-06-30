У соцмережах б’є рекорди популярності відео, на якому маленька дівчинка співає гімн України, поки медики забинтовують їй ніжку.

Виявилося, що героїнею ролика є чотирирічна Єлизавета Комаревич із Тернопільщини. Дівчинка травмувалася, коли каталася на велосипеді.

Відео зняла у травмпункті Сабіна Мусіна, а опублікували його на каналі Верховної Ради України.

“Українців ніколи не здолати, поки ми такі та разом одне з одним!

На відео чотирирічна Єлизавета Комаревич із Тернопільщини. Дівчинка травмувалася на велосипеді, проте дуже мужньо, як справжня українка, долає цю пригоду!

Одужуй, крихітко!

Україна переможе! Слава Україні!”, – ідеться у дописі.