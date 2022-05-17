28 катальп бігнонієвидних Нана Штамб висадили флористи на території Варшавського мікрорайону.

Дерева витончені, невисокі, кулеподібні, у дорослому вигляді сягають висоти від 4-х до 6-ти метрів, діаметром 5 метрів. Форма крони дерева кулеподібна, дуже щільна. Красива алея незабаром зазеленіє розкішним листям і в їхньому затінку комфортно відпочиватимуть мешканці мікрорайону. Згодом катальпова алея на території Варшавського мікрорайону підсвічуватиметься вуличними ліхтарями. Затишна екзотична оаза стане родзинкою мікрорайону, зазначають у компанії “Креатор-Буд“.

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