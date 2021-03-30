Справа на п’ять мільйонів: на Тернопільщині будуть популяризувати знання з історії України

На популяризацію історичних знань з обласного бюджету виділять майже 5 мільйонів гривень.

Обласну програму популяризації знань з історії України та Тернопільщини через сучасні цифрові онлайн-ресурси прийняли депутати обласної ради під час чергового пленарного засідання. Інціатором розробки такої програми став голова обласної ради Михайло Головко. Допомагала йому у цій справі громадська організація з Києва «Національна пам’ять».

Програма розрахована на п’ять років і з обласного бюджету на неї планують витратити майже п’ять мільйонів гривень. Втілювати у життя програму мають управління освіти і науки ТОДА і Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.

«У сучасному технологічному світі особливої актуальності набуває поширення інформації завдяки новітнім цифровим веб-технологіям, – йдеться у прийнятому документі. – Ця програма спрямовується на створення сучасного цифрового продукту в галузі історії (у вигляді історичної онлайн-платформи (веб-сайту) та пов’язаного з нею мобільного додатку для операційних систем Android та iOS), завдяки якому ширше коло зацікавлених осіб зможе у доступній формі ознайомитися і краще зрозуміти важливі події історії України та Тернопільщини. Онлайн-платформа та мобільний додаток будуть сприяти розвитку внутрішнього туризму і збільшенню кількості в регіоні мандрівників-іноземців (завдяки створенню англомовної версії)».

Під час обговорення проекту рішення деякі депутати зауважили, що затвердження цього документу необхідно перенести, оскільки він потребує доопрацювання.

– Свого часу обласна рада видала Тернопільський енциклопедичний словник, Історію міст і сіл Тернопільської області, – каже Віталій Шафранський депутат обласної ради. – Ми приймали відповідні рішення і маємо результат. Дана програма звучить гарно, але не зрозуміло, що маємо побачити в кінцевому результаті. У нас є проект програми збереження культурної спадщини. У ній на наповнення електронної бази даних об’єктів культурної спадщини, в тому числі фотографіями, архівними матеріалами, ми виділяємо 110 тисяч гривень КП «Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини». А в цій програмі – на створення комплексу фотографій, що демонструють сучасний вигляд об’єктів – 130 тисяч і обробку фотографій відео та аудіофайлів для онлайн-платформи – 280 тисяч гривень. Не можна таким неналежним чином розпоряджатися коштами. Тому пропоную зараз зняти програму з розгляду і дати на доопрацювання, щоб встановити баланс між коштами для КП і для цієї програми.

Депутати Олег Сиротюк та Любомир Білик запропонували підтримати програму, а потім доопрацьовувати та вносити до неї зміни. У результаті 35 народних обранців проголосували «За» і програму прийняли.