“Сподобалися її цінності”: військовий з Колумбії одружився з тернополянкою. ВІДЕО

Військовий з Колумбії Андреас, який понад рік захищає Україну, одружився з тернополянкою Наталією Кравець.

Про це повідомили на сторінці Тернопільського Драцсу, передає Суспільне.

Андреас — кадровий військовий. Коли почалася російсько-українська війна, чоловік приїхав в Україну, щоби допомоги визволяти окуповані території. Зараз чоловік у відпустці.

Жінка познайомилася з Андреасом понад рік тому в Тернополі. Тоді вона повернулася із Португалії, де була на роботі.

Андреас розповів, що Наталя сподобалась йому своєю цілеспрямованістю і харизмою.

“Мені сподобалося те, що вона була така проста і відкрита, нічого не приховувала. Сподобалися її цінності, те, що вона йде вперед, незважаючи на перешкоди, ніколи не боїться вийти із зони комфорту, подобається її харизма”.