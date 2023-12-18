Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вимагання та умисне знищення або пошкодження майна інкримінують працівники поліції тернополянину 1960 року народження. Чоловіка затримали. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

У ході досудового розслідування, проведеного слідчими, оперативниками управління карного розшуку й Тернопільського райуправління поліції, а також фахівцями інших підрозділів ГУНП в Тернопільській області стало відомо, що затриманий разом зі своїм спільником – співзасновником однієї із громадських організацій, яка займається реабілітацією військових, причетні до вибухів, які трапилися в обласному центрі у ніч з 8 на 9 листопада.

Тоді невідомі встановили саморобний вибуховий пристрій на автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Руська, а біля воріт господарського приміщення на вулиці Чумацька встановили “розтяжку” й підірвали гранату.

Встановлено, що зловмисники після вибухів продовжували погрожувати родині підприємця розправою.

Поліцейські за силової підтримки підрозділів КОРД та РПОП під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області у ході спецоперації провели у підозрюваних 8 санкціонованих обшуків у ході яких виявили та вилучили близько восьмисот мобільних телефонів, патрони, порох та вибухонебезпечні предмети.

Обом чоловікам уже оголосили підозри. Організаторові відповідно до трьох статей кримінального кодексу й обрали запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Співучасник постане перед судом згідно із частиною 4 статті 189 ККУ (вимагання).

Перевіряють оперативники даних осіб й на причетність до вибухів, які трапилися у Тернополі у попередні роки.