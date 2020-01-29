Мешканку Тернопільської області викрили працівники внутрішньої безпеки НПУ на вимаганні неправомірної вигоди за вплив на прийняття позитивного рішення співробітниками сервісного центру МВС України.

За допомогу в успішному складанні іспиту та отримання водійського посвідчення жінка забажала 6400 гривень «винагороди», повідомляють у поліції.

Тернопільським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НП України було одержано інформацію щодо особи, яка пропонувала платні посередницькі послуги в межах функцій сервісного центру МВС. 33-річна жителька Тернопільського району пообіцяла 26-річному чоловікові вплинути на прийняття рішення щодо успішної здачі екзамену у СРЦ МВС в Тернопільській області та отримання посвідчення водія двома його знайомими. За такі дії «благодійниця» вимагала 6400 гривень.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ Тернопільською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Жінку затримали за місцем роботи – в одному з офісів, розташованому в селі Підгороднє Тернопільського району працівники Управління ДВБ НПУ та прокуратури відразу після одержання вищезазначеної суми.

На теперішній час їй повідомлено про підозру та затримано в порядку ст.208 КПК України. У разі доведення вини фігурантці кримінального провадження загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ проводять перевірку можливої причетності до протиправних дій співробітників сервісного центру МВС.