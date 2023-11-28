Молода українська виконавиця Lila Vi презентує нову музичну роботу «Мої крила».

Не зраджуючи собі, співачка присвятила трек найголовнішому, що існує на цій планеті – любові. У основу тексту ліг меседж про те, що у кожної людини є той або та, завдяки кому і виростають ті самі крила, які щодня надихають.

«Найголовніше, що я маю в житті – це родина. Вони і є мої крила. У цій пісні я розповідаю власну історію життя. Сподіваюся, вона відгукнеться у серцях слухачів. Про те, як кохання подарувало мені двох чудових діточок. І про найголовнішу істину: цінувати те, що маємо – вже зараз, адже не знаємо, що чекає попереду», – зазначила Lila Vi.

Відео на пісню «Мої крила» було відзняло в рідному місці виконавиці – Тернополі. Задля того, аби підтримати вітчизняний продукт, Viva Li усвідомлено обрала сукню українського бренду, а також прикрасу у вигляді білої голубки.

«Я розумію, що зараз не час для дорогих та яскравих кліпів. Проте хотілося створити щось гарне та оригінальне. Ми з командою багато гралися світлом, взяли також певні режисерські прийоми з популярних кліпів 2000-их. Робота вийшла мінімалістичною, проте стильною», – підкреслила виконавиця.

Lila Vi – українська співачка, учасниця українсько-французького гурту Sc, який дає багато благодійних концертів на підтримку України. У 2018 році Lila Vi стала переможницею міжнародного конкурсу українського романсу імені Квітки Цісик, який проходив у Франції. Її релізи неодноразово підтримували плейлисти «EQUAL Україна», «Поп-хвиля» та «Новинки щоп’ятниці» у Spotify. Видається на популярному музичному лейблі «6 секунд».