Сьогодні відійшла у вічність тернополянка Галина Масляк.

Жінка працювала головним спеціалістом відділу управління персоналом апарату Тернопільської обласної державної адміністрації.

Про це у соцмережі повідомила керівниця апарату ОДА Світлана Беспоповцева.

“Смуток і біль…

Передчасно покинула цей світ добра і мудра жінка, світла людина, справжній професіонал своєї справи Галина Масляк.

Важко змиритися з цією гіркою новиною. Багато років ми працювали пліч-о-пліч, спілкувалися, а сьогодні – доводиться прощатися…

Нехай наша молитва супроводжує шлях Галини до Царства Небесного.

Вічна пам’ять…”, – ідеться у дописі.