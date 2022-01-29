Сьогодні відійшла у вічність тернополянка Галина Масляк.
Жінка працювала головним спеціалістом відділу управління персоналом апарату Тернопільської обласної державної адміністрації.
Про це у соцмережі повідомила керівниця апарату ОДА Світлана Беспоповцева.
“Смуток і біль…
Передчасно покинула цей світ добра і мудра жінка, світла людина, справжній професіонал своєї справи Галина Масляк.
Важко змиритися з цією гіркою новиною. Багато років ми працювали пліч-о-пліч, спілкувалися, а сьогодні – доводиться прощатися…
Нехай наша молитва супроводжує шлях Галини до Царства Небесного.
Вічна пам’ять…”, – ідеться у дописі.
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