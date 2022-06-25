“Ви вже майже не встигаєте”: новина для мешканців Тернопільщини, котрі хотіли зекономити

З початку липня в Україні скасовується нульове розмитнення.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, оподатковуватимуться й інші товари, які ввозитимуть із-за кордону.

Рішення щодо скасування нульового розмитнення прийняла Верховна Рада України. Однак, це не стосується товарів, які призначені для Збройних Сил України.

«З 1 липня скасовується пільгове розмитнення транспортних засобів, а також товарів, які завозилися в Україну. Тобто з 1 липня товари, які в’їжджають в Україну, будуть оподатковуватися, вводиться розмитнення, вводиться ПДВ. Це не стосується товарів, які йдуть, як гуманітарна допомога на Збройні Сили України. Прошу врахувати цю інформацію, можливо, хтось ще збирався виїжджати за транспортним засобом, який хотів придбати за пільговим розмитненням, ви вже майже не встигаєте», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, закон про нульове розмитнення діяв від 24 березня. За цей час жителі Тернопільщини безкоштовно оформили понад 6 тис. автівок. Відтак втрати бюджету сягнули понад 600 млн. грн.