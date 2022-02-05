Сім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 4 лютого.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
– жінка 79 р., Чортківський район;
– жінка 64 р., Кременецький район;
– чоловік 73 р., Тернопільський район;
– жінка 83 р., Тернопільський район;
– жінка 72 р., Тернопільський район;
– жінка 75 р., Кременецький район;
– чоловік 72 р., м. Тернопіль.
Загалом за добу зареєстровано 1444 нових випадки коронавірусної хвороби. Одужало 358 людей.
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