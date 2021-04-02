16 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області минулої доби.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Померли жінка 61 р. Чортківський район с. Вільхівчик, жінка 84 р. Тернопільський район с. Мишковичі, чоловік 69 р. м. Кременець, жінка 56 р. м. Бережани, чоловік 91 р. Тернопільський район с. Налужжя, чоловік 81 р. м. Тернопіль, жінка 60 р. Чортківський район с. Лисівці, жінка 86 р. смт Козова, жінка 81 р. Тернопільський район с. Серединки, жінка 81 р. Кременецький район с. Кудлаївка, жінка 72 р. Тернопільський район с. Плісняни, чоловік 56 р. м. Тернопіль, жінка 60 р. м. Збараж, чоловік 80 р. м. Тернопіль, жінка 79 р. м. Тернопіль, жінка 74 р. м. Тернопіль.
Загалом за добу зафіксовано 710 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 414 людей.
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