Смертельна ДТП на Тернопільщині: зіткнулися Volkswagen і КамАЗ. ФОТО

22 жовтня близько опівдня на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече сталася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками.

Про це повідомляють в обласному управлінні Національної поліції.

За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen passat виїхав на смугу зустрічного руху, уникаючи зіткнення з Mazda 6, водій якої здійснював маневр обгону вантажівки. В результаті,Volkswagen врізався в Камаз 5320.

Внаслідок зіткнення 45-річний пасажир іномарки загинув на місці події. Ще одного пасажира доправили до лікарні.