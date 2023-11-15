Триває розслідування щодо смерті малолітньої дитини у тернопільській лікарні при лікуванні зубів.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури триває досудове розслідування, розпочате щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками при лікуванні дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).

Встановлено, що 13 листопада 2023 року у комунальному медичному закладі у м. Тернополі проводили лікування зубів малолітньому хлопчику під дією загального наркозу. Через падіння кров’яного тиску під час лікування хлопчика доставили у реанімацію, де він помер. Вік дитини – 1 рік 10 місяців.

За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області.