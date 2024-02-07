Сорок кухарів закладів загальноосвітніх шкіл із Заліщицької і Товстенської громад проходять курс із підвищення кваліфікації. Вони стали першими, хто виявив бажання вдосконалити свої вміння в процесі реформи шкільного харчування.

– Цього тижня розпочалося підвищення кваліфікації кухарів закладів загальної середньої освіти, – повідомила Ольга Хома, начальниця департаменту освіти і науки ТОВА. – В області працюють більше 600 кухарів закладів освіти. 40 кухарів із Заліщицької і Товстенської громад першими виявили бажання підвищити кваліфікацію. Навчання проходить на базі Чортківського вищого професійного училища, де діє кулінарний хаб із сучасним обладнанням. Викладачі – майстри виробничого навчання – раніше пройшли курси у Кулінарному хабі і тепер передають отриманні знання кухарям закладів освіти. Вони навчатимуть як готувати якісну, смачну їжу не тільки на сучасному обладнанні, а й на тому, яке наявне у шкільних харчоблоках.

Курси підвищення кваліфікації тривають три повні дні. Після їх завершення кухарі отримують відповідні сертифікати. На думку Ольги Хоми, після навчання шкільні кухарі зможуть оновити меню та готувати ще краще, пам’ятаючи, що дитяче харчування має бути не тільки смачним, а й корисним.

Фото зі сторінки ТОВА у фейсбуці