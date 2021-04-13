Дорого державі Україна обходиться їхній парламентар з Тернопільщини, уродженець Підгайців Іван Калаур. За рік управління справами апарату Верховної Ради виплатило чоловіку 1 мільйон 425 тисяч 801 гривню.

Про це нардеп повідомив у своїй декларації про доходи і майновий стан за 2020 рік, пише Номер один.

Працюючи за основним місцем роботи у Верховній Раді Іван Калаур заробив 592 тис. 771 грн. або майже 50 тисяч гривень щомісячно. Не гребував нардеп з Тернопільщини усіма видами компенсації, які є в парламенті: 238 тис. 550 грн. він отримав у вигляді компенсації за проживання в Києві, 90 тисяч гривень склала компенсація вартості проїзду по Україні і понад пів мільйона (!) чоловіку нарахували у вигляді відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень.

Працюючи у парламенті Іван Калаур у 2020 році встигав ще й викладати у двох вузах. Звичайно, не безкоштовно. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. Ф. Бурчака двома траншами перерахував пану Івану 56 тис. 644 грн. та 31 тис. 478 грн., а Західноукраїнський національний університет виплатив йому 44 тис. 691 грн.,

Всі свої заощадження родина Калаурів зберігає «під матрацом». Особисто Іван Романович у готівці тримає 15 тисяч доларів, а його дружина Інна В’ячеславівна – 100 тисяч гривень.

Іван Калаура володіє квартирою в Тернополі площею 96,3 квадратних метрів. У 2020 році у власності родини Калаурів з’явилося дві земельних ділянки площею 501 і 500 кв. м у приміському селі Підгородне придбаних за 25 000 грн. кожна і оформлені на доньку нардепа Аллу. Там ж є дачний будинок доволі значної площі (286,7 кв. м), котрий, щоправда, поки не введений в експлуатацію.

В автопарку Івана Калура є дві іномарки – позашляховик «TOYOTA RAV-4» він придбав у автосалоні в грудні 2019 році за 818 тисяч гривень. А вартість «LANCIA DEDRA», яка з’явилася у нього у власності теж у грудні, але в 2014 році, в декларації не вказана.