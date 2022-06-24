У Тернополі продовжується квіткове оформлення та озеленення паркових зон, вулиць і прибудинкових територій.

Більшість квітників, що з’являються у нашому місті, є у патріотичному стилі та присвячені боротьбі України з російським агресором.

Так, нещодавно на проспекті Степана Бандери працівники комунального підприємства здійснили висадження нової патріотичної клумби, що складається з трьох елементів: тризуб і написів «Слава ЗСУ» та «Слава Україні».

Розпочалося також висадження квітника «Серце України» у Тернополі на перетині вулиць Максима Кривоноса – Бережанська та ще однієї квіткової композиції – при вході у парк «Топільче» зі сторони вулиць Живова- Танцорова.

Водночас, нова ландшафтна композиція – сучасна лавандова клумба, з’явилася цими днями при вході у парк ім. Т. Шевченка неподалік пам’ятника Степанові Бандері.

Загалом у Тернополі уже облаштовано близько 30-ти клумб-квітників, більшість з яких висаджено у паркових зонах нашого міста.

Незабаром у місті заплановано також посадку ще трьох великих патріотичних квітників на вул. Євгена Коновальця. Планується й облаштування трьох нових скверів – на просп. Злуки, вулицях Олександра Довженка і Новий Світ, ініціатива про створення яких надійшла від тернополян.

Нагадаємо, у червні у парку «Топільче» облаштували квіткову композицію у патріотичному стилі, а на території скверу ім. Тараса Шевченка матері загиблих на війні бійців та вимушені переселенці спільно з міським головою висадили символічний «Квітник Матері».