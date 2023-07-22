Двадцять нових послуг можна буде отримати у ЦНАП-ах на Тернопільщині.

Про це повідомила директорка департаменту економічного розвитку і торгівлі області Галина Воляник. Зокрема, у ЦНАП, які забезпечені відповідним обладнанням, можна буде скласти теоретичний іспит, необхідний для отримання водійського посвідчення. Раніше це можна було зробити лише в сервісних центрах МВС.

Також відтепер у центрах надання адміністративних послуг доступний ряд послуг у галузі будівництва.

«В ЦНАПах області зараз громадяни можуть швидко та комфортно отримати 264 послуги – на 20 більше, ніж на початок року. Перелік послуг постійно розширюється. Тепер у ЦНАП усіх територіальних громад доступна та уточнена ціла низка послуг у сфері будівництва. Зокрема: уточнення даних у поданих повідомленнях; внесення інформації до Реєстру будівельної діяльності; внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки; скасування містобудівних умов та обмежень; корегування адреси об’єкта та виправлення технічних помилок. Крім того, українці зможуть отримати в ЦНАП витяг про несудимість. Цей документ необхідний, щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі. Витяг також можна отримати в застосунку «Дія», – розповіла Галина Воляник.

Додамо, на Тернопільщині діє 55 ЦНАП-ів. А система адміністративних послуг налічує 186 точок доступу. Окрім ЦНАПів – це віддалені робочі місця, розташовані в селах та селищах та мобільний ЦНАП у Підволочиській громаді.