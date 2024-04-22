«Мобільні кейси» для виїзного обслуговування отримали 17 Центрів надання адміністративних послуг області. Придбали їх за фінансової підтримки уряду Швеції у рамках проекту «Посилене партнерство для сталого відновлення».

– Це усі послуги в одній валізі, – розповіла Галина Воляник, директор департаменту економічного розвитку і торгівлі ОВА. – З нею адміністратор ЦНАПу зможе прийти до громадян, яким мають надаватися послуги за місцем їх перебування: людям старшим 80 років, інвалідам, тим, хто не може самостійно звернутися до ЦНАПУ. Кейс оснащений ноутбуком, принтером, сканером, вебкамерою, зчитувачем безконтактних карток із паспортними даними, мобільним модемом та іншою технікою, яка дозволяє вдома надати необхідні послуги. Таких вже є три кейси є на Тернопільщині у Тернопільській, Чортківській та Козівській громадах. Їх раніше придбали за кошти закладені в обласній програмі розвитку системи ЦНАПів на Тернопільщині.

Як відзначив координатор проекту «Посилене партнерство для сталого відновлення» Ігор Стефанів, закупівля валіз була визначена на основі потреб самих громад. Це допоможе їм надавати якісніше адмінпослуги. Наразі 35% громад забезпечено такими кейсами.