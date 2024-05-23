Тепер у Тернополі оновити дані можуть не лише в центрі комплектування, а й у ЦНАПі.

18 травня цього року набрав чинності Закон про мобілізацію. Згідно із ним, у військовозобовʼязаних є 60 днів для уточнення військово-облікових даних, а саме адреси проживання та контактів. ЦНАП, який надає цю послугу, знаходиться на вулиці Князя Острозького, Суспільному розповіла адміністраторка Оксана Бутковська.

Тернополянин Віктор Юрков — студент. Каже, став на військовий облік, коли йому виповнилося 17 років, а зараз прийшов до ЦНАПу уточнити дані.

“Коли вийшов Закон, я вирішив прийти в Центр надання адміністративних послуг та оновити свої дані, щоб не було проблем та поки є час”.

Адміністраторка ЦНАПу Оксана Бутковська каже, процедура триває до 10 хвилин.

“Що потрібно, які документи з собою? — Тільки паспорт, ідентифікаційний код і номер мобільного телефону тому, на який прийде код сповіщення. Деякі люди ще вказують електронну адресу, на яку так само приходить код сповіщення, щоби підтвердити дані”.

Станом на ранок 22 травня до Центру за уточненням даних звернулися 159 осіб. Про це розповіла керівниця Тернопільського ЦНАПу, що на вулиці Острозького, 6, Інеса Паничева. У перший день до них звернулося 50 людей, каже вона.

“Процедура у ЦНАПі розпочалася, згідно із законодавством, 18 травня. Вже з першого дня до нас приходили люди, в суботу ми прийняли перших громадян, які звернулися за уточненням даних в реєстрі військовозобов’язаних. У перший день ми працювали доволі плідно без особливих проблем. Вже з понеділка, коли вже всі ЦНАПи підключилися до цієї роботи, звісно, були перебої в системі”.

Зараз, за словами керівниці, перебоїв у роботі немає. Щоб уточнити свої дані, до ЦНАПу потрібно звернутися особисто, можна записатися в електронну чергу. Зробити це можуть не лише тернополяни, а й жителі області, каже Інеса Паничева.