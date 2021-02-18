Здати аналіз на ПЛР-дослідження коронавірусної хвороби чи продіагностувати наявність антитіл до COVID-19 можна в обласному лабораторному центрі без попереднього запису.

Тестування проводять не лише по буднях, а й вихідними. Пункти забору біологічного матеріалу діють також у районах області.

Обслуговування проводять без попереднього запису, в порядку живої черги. Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, забір матеріалу для проведення ПЛР-тестування проводиться у будні з 8:30 до 15:00, у вихідні з 8:30 до 13:00 за адресою вул. Федьковича, 13 у місті Тернополі.

«Діють пункти забору біоматеріалу у Кременці, Чорткові, Борщеві. ІФА-дослідження проводять у Тернополі за адресою вул. Кн. Острозького, 21а м. з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 12:00. Вартість ПЛР-досліджень становить 912 грн. Вартість діагностики антитіл IgM та IgG до COVID-19 методом ІФА становить: 165 грн. 32 коп. на визначення одного показника, 312 грн. 38 коп. на визначення двох показників. Рекомендуємо уточнювати час видачі результату окремо при здачі тесту. Результати дослідження методом ІФА видаються на наступний день».

Оплатити дослідження можна на місці через термінал. Результати ПЛР-тестування видають в день здачі з 17:00 до 18:00 або наступного дня.