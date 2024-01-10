Вартість харчування та порядок нарахування батьківської плати в закладах дошкільної освіти встановили у міській раді. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 10 січня.

– Щорічно у другому півріччі ми встановлюємо розмір батьківської плати за харчування у садочках, – прокоментувала Ольга Похиляк, начальниця управління освіти і науки. – Цим рішенням також визначаємо перелік пільгових категорій дітей, які харчуються за рахунок бюджетних коштів. Усі категорії залишаються без змін. Батьки дітей з інших громад оплачують харчування в повному обсязі, а з тернопільської громади – 70% вартості харчування і 30% йде з бюджету ТМТГ.

Заступниця міського голови Вікторія Остапчук додала, що кількість дітей, які мають пільги на харчування цього року збільшилася, а вартість батьківської плати залишилася такою ж як була минулого року.

Відповідно до прийнятого рішення, з першого січня 2024 року вартість харчування в закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради на одну дитину в день становить:

40 гривень у перших молодших та молодших групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;

44 гривні у перших молодших та молодших групах з цілодобовим перебування дітей;

53 гривні у середніх та старших групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;

59 гривень у середніх та старших групах з цілодобовим перебування дітей.

Для дітей зареєстрованих або батьки, яких зареєстровані у Тернопільській міській територіальній громаді, плата за харчування на одну дитину в день становить:

28 гривень у перших молодших та молодших групах з терміном перебування дітей 10 год. 30хв., 12 годин;

31 гривню у перших молодших та молодших групах з цілодобовим перебування дітей;

37 гривень у середніх та старших групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;

41 гривню у середніх та старших групах з цілодобовим перебуванням дітей.

Половину вартості за харчування оплачують батьки, у сім’ях яких троє і більше дітей віком до 18 років або до 23 років, якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти.