Розмір батьківської плати за навчання дітей у двох музичних та художній школах погодили у міській раді. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету третього липня.

Порівняно з минулим роком вартість навчання зросла на різних відділеннях у музичних та художній школах на 20-40 гривень. Фортепіано, гітара, синтезатор коштують 520 гривень; баян, цимбали, бандура, сопілка, акордеон, віолончель, контрабас – 290; скрипка, духові інструменти – 360; домра – 220; саксофон – 440; ударні інструменти – 390; академічний вокал – 400; електроінструменти – 450; вокально-хорове відділення – 310; естрадний спів – 520 гривень. У Тернопільській художній школі імені Михайла Бойчука навчання на відділах «Образотворче мистецтво» та «Художнє оздоблення текстилю» коштуватиме 360 гривень в місяць.

У прийнятому рішенні подано перелік пільгових категорій учнів, які звільнені від батьківської плати. 50% вартості навчання оплачують учні, батьки яких є особами з інвалідністю. Також встановлено на 2024-2025 навчальний рік вартість щомісячної плати за прокат одного музичного інструменту в обох музичних школах у розмірі 50 гривень за одного учня. Новий розмір батьківської плати діятиме з першого вересня 2024 року.

Ольга Трач