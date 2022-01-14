На Тернопільщині 1700 людей вакцинувалися від COVID-19 бустерною дозою.

Про це повідомила на брифінгу регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. Отримати бустерну дозу можуть всі охочі жителі краю від 18 років.

Оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною щепилася людина. “Для бустерної дози перевага надається м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Вакцинуватися бустерною дозою можна за тим же принципом, що загалом проходить щеплення. Тобто порядок отримання бустерної дози нічим не відрізняється від отримання 1-ї або 2-ї доз вакцин проти COVID-19. Для цього громадянам варто звернутися у найближчий центр або пункт вакцинації. В нас області функціонує 15 центрів та 60 пунктів вакцинації, окрім того, працює 45 мобільних бригад”, – зазначила Марія Павельєва.

Загалом із початку вакцинальної кампанії в Тернопільській області було щеплено 698 357 осіб. Дві дози вакцини отримали більш, ніж 335 тисяч осіб, це – близько 40% дорослого населення краю.