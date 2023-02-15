Скандал на всю країну: чиновник з Чорткова поїхав закордон у складі делегації та відмовився повертатися. ВІДЕО

Чиновник Чортківської міськради Тернопільської області Олександр Шликов відмовився повертатися з-за кордону після поїздки у складі делегації до Швеції та Латвії.

Про це у вівторок, 14 лютого, повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько на своїй Facebook-сторінці, пише Фокус.

“Делегація міськради офіційно перебувала за кордоном згідно з дозволом на виїзд у місті Карлскруна, Швеція для налагодження партнерських відносин та співпраці щодо отримання гуманітарних вантажів. Звідти поїхали до Латвії на запрошення громадського об’єднання “Конфедерація українців у Латвії” “Віче”. Латвійські фонди подарували та гуманітарну допомогу, ми її привезли разом із делегацією”, — розповів Шматько.

Однак один із членів делегації, названий вище чиновник Шликов, з поїздки не повернувся. На дорозі назад він сказав міському голові, що йому потрібно відвідати свою родину в Польщі, яка раніше туди переїхала.

“Де зараз перебуває Олександр я не знаю, але 10 днів ми з командою намагалися його запитати, — “коли ти повернеш, адже ти порушуєш правила повернення з-за кордону?”, — додав Шматько.

Сам Шликов заявив, що “невдовзі повернеться”, проте досі не приїхав до України. Мер Чорткова повідомив, що його справою займатимуться правоохоронці.