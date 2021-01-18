Партію швидких тестів на COVID-19 отримала Тернопільщина.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я облдержадміністрації Ольга Ярмоленко. За її словами, швидке тестування пацієнтам проводитимуть сімейні лікарі.

Швидкі тести застосовуватимуть у випадку підозри на коронавірус. У разі підтвердження хвороби, пацієнта направлятимуть на ПЛР-дослідження.

“Тернопільщина отримала 48 тис. систем на суму майже 8 млн. грн. Тест-системи буде розподілено між центрами медико-санітарної допомоги області. Швидкі тести робитимуть сімейні лікарі під час прийому у випадку підозри на коронавірус. Оскільки ці тести призначені для роботи сімейного лікаря, коли пацієнт звертається зі скаргами на простудні захворювання. Дослідження проводиться безпосередньо у кабінеті. У випадку позитивного результату, пацієнт скеровується на ПЛР-тестування. Час очікування результату мінімальний – 10-15 хвилин”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, від початку пандемії на Тернопільщині лабораторно підтверджено понад 36 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Наразі з недугою бореться понад три тисячі жителів області.