У Тернополі щосуботи проводитимуть сільськогосподарські ярмарки.

Враховуючи неодноразові звернення мешканців масиву «Дружба» та з метою забезпечення населення широким асортиментом сільськогосподарської продукції, товарами підприємств харчової та переробної промисловості, виконавчим комітетом Тернопільської міської ради надано дозвіл на проведення сільськогосподарських ярмарків щосуботи до кінця 2020 року.

Ярмарки, під час яких тернополяни матимуть змогу купити весь асортимент сільськогосподарської продукції за цінами виробника, проходитимуть на перетині вул. Миру – Дружби.