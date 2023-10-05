На прохання жителів мікрорайону «Східний» відновить роботу щотижневий сільськогосподарський ярмарок. Його можна буде відвідати вже сьомого жовтня. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету четвертого жовтня.

На засіданні до рішення «Про проведення сільськогосподарських ярмарків», яке було прийняте 16 березня 2016 року внесли зміни. За словами начальниці відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Галини Горєвої, зміни полягають в тому, що відновлюється проведення сільськогосподарського щосуботнього ярмарку на масиві «Східний» на майданчику біля будинку №39 на вулиці Лесі Українки. Також термін роботи ярмарків продовжується до 31 грудня 2023 року.

– Ми мали дуже багато звернень від жителів «Східного» масиву з проханням відновити роботу ярмарку, – прокоментував Сергій Надал, міський голова. – Враховуючи те, що погода вже не така спекотна, коли виникали побоювання щодо свіжості продуктів, пропоную прийняти рішення і починаючи з сьомого жовтня, ярмарки працюватимуть уже на двох локаціях.

Другий ярмарок працюватиме у мікрорайоні «Дружба» – на перехресті вулиць Миру – Дружби. Придбати сільськогосподарські продукти тернополяни матимуть можливість щосуботи з 8.00 до 15.00.