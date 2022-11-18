Ціни на деякі види сільськогосподарської продукції у Тернополі протягом року підвищилися на 50%, – зазначають статисти міського ринку. Найбільше здорожчало м’ясо, крупи та фрукти.

Продавці зростання цін пов’язують з інфляцією, дорожчанням логістики та енергоносіїв.

«Збільшилася собівартість виробництва. Це основна причина зростання цін. Ще один вагомий фактор – інфляція. Збільшився курс долара і зараз закупка імпортної продукції йде на вищому рівні. Щодо продукції нашого виробництва, зокрема, сільськогосподарської продукції, то тут має значення дорожчання пального насамперед. Тенденції щодо цін негативні. На жаль, вони можуть продовжуватися», – каже керівниця торгової мережі Ольга Зубик.

За інформацією Нацбанку, рівень інфляції цього року підвищився до 24%. До кінця року інфляція може становити 30%. За прогнозами економістів, це сприятиме подальшому підвищенню цін.