Жителі Тернопільщини розкупили сіль у магазинах. Втім, проблеми із постачанням цієї продукції не буде, – запевнив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Сіль доставлятимуть також із-за кордону.

«Артемсіль» зупинив роботу через бойові дії. Втім, Дрогобицький завод збільшив потужності виробництва. Наразі в Україні також налагоджують доставку імпортної солі. «Друга ситуація від початку війни, що люди побігли і розкупили всю сіль.. Так, є в нас проблема через те, що «Артемсіль» закрита через ведення бойових дій, а вони випускали 90% солі, яка продавалася в Україні. Але точно це не є проблемою. Оскільки сіль в нас також є імортна. Є перелік продуктів, внесених до переліку критичного імпорту, сіль також завозиться. Повірте мені, що все буде із сіллю окей», – зазначив Володимир Труш.

Жителів Тернопільщини закликали не створювати зайвого ажіотажу навколо солі. Її нестачі обіцяють не допустити.