На дорогах Тернопільщини значно поменшало автомобілів.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, пов’язано це із дефіцитом пального.

Попри зменшення кількості транспорту на автошляхах, аварійність залишається високою, – каже Олександр Богомол. Відтак поліціянти зайнялися профілактикою порушень правил дорожнього руху.

«Оперативна обстановка в області спокійна. Ми маємо дещо збільшення кількості ДТП, але останніми днями бачимо зменшення кількості автомобілів через дефіцит паливно-мастильних матеріалів. Ми більше уваги приділяли ДТП, зокрема профілактиці аварійності».

Додамо, у Тернополі відновили роботу камери контролю порушень правил дорожнього руху. За інформацією Нацполіції, з початку війни були вимкнені камери автоматичної фіксації здебільшого із стратегічною метою. Наразі в Україні запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях.